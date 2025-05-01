New York Borsası Teknoloji Şirketleri ile Yükseldi

NEW New York borsası, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları sonrasında günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,21 artarak 40.752,96 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,63 artışla 5.604,14 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 1,52 kazançla 17.710,74 puana çıktı.

ABD'nin tarife politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, teknoloji şirketlerinin güçlü bilançolar açıklaması sonrasında pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Dün piyasalar kapandıktan sonra finansal sonuçlarını yayımlayan Microsoft ve Meta'nın geliri, ocak-mart döneminde beklentileri aştı.

Analistler bu sonuçların, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri ve ülke ekonomisindeki daralmanın yapay zeka ticaretini tehdit edeceği yönündeki endişelerini hafiflettiğini belirtti.

Microsoft'un hisseleri güne yüzde 8'e yakın, Meta hisseleri de yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Nisan ile biten haftada 241 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, 9 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 milyon 916 bin ile Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD'de inşaat harcamaları, martta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 düştü.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayisi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de nisanda 48,7 değerine gerileyerek sektörde daralmaya işaret etti.

Analistler, dün açıklanan zayıf gayrisafi yurt içi hasıla verilerine işaret ederek, yarın açıklanacak istihdam raporunun da yatırımcılarca beklendiğini kaydetti.

Öncü tahminlere göre, ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,3 ile 2022'den bu yana ilk kez küçülmüştü.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın küresel satışları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 geriledi.