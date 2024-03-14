New York Borsası, Üretici Enflasyonu Beklentileri Aşmasına Rağmen Yükselişle Başladı

New York borsası, beklentileri aşan üretici enflasyonuna karşın güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artarak 39.122,39 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 5.175,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 artarak 16.209,19 puana tırmandı.
ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici enflasyonu da beklentilerin üzerinde gelirken pay piyasalarında işlem gününün açılışında hafif yukarı yönlü bir seyir izlendi.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2 artarak beklentileri aştı.
ABD'de perakende satışlar ise şubat ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin altında artış kaydetti.
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mart ile biten haftada 209 bin ile beklentilerin altında kaldı.
Karışık gelen ekonomik veriler sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi art arda dördüncü günde yükselerek yüzde 4,27'ye çıktı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, ülkede kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Yumaklı, tohumculuk çalışmalarının üst düzeyde olduğunu ve ata tohumlarının koruma altına alındığını vurguladı. Ayrıca, Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi ile tarım arazilerinin etkin kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflendiğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 8.883,52 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Elektrik sektörü en çok kazanırken, bankacılık sektörü en çok geriledi. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda belirsizliklerin devam ettiğini belirtti.
Şişli Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 2 bin 367 personelin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46 bin 378 TL oldu.
Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi tarafından tahsis edilen sera alanlarının kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Tarım ve Orman Müdürü, STK temsilcileri ve seracılık sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin daha önce terörle anılan bölgelerinde petrol üretimine başladıklarını söyledi. Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının bu bölgelerden geçtiğini belirterek, yeni keşifler ve petrol aramalarıyla Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmayı hedeflediklerini ifade etti.
Şırnak Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ı ziyareti esnasında verdiği yatırım sözlerini değerlendirerek, vatandaşları tebrik ettiğini belirtti. Yarka, Cumhurbaşkanı'nın Şırnak'a yapılan hizmetlerden bahsettiğini ve gelecekte daha fazla faaliyetin olacağını söyledi.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı adaylığı çalışmaları nedeniyle İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclisinden ayrıldığını açıkladı. Saran, İTO'da geçirdiği süre boyunca değerli insanlar tanıdığını ve bu köklü kurumun ülke için önemine vurgu yaptı. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için çalışacaklarını ve Türk sporunun başarısı için çaba göstereceklerini belirten Saran, Avrupa ve Olimpiyatlar'da ülkenin ismini en iyi şekilde temsil etmek için planlarını sürdüreceklerini ifade etti.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın güçlü ekonomik potansiyeli ile vergi gelirlerinde birçok ilden daha yüksek bir orana sahip olduğunu belirterek, 2023 yılında Antalya ilçeleri arasında en çok vergi tahsilatı yapılan ilçe olduğunu söyledi. Manavgat'tan 2023 yılında yaklaşık 8 milyar 64 milyon 963 bin TL vergi tahsil edildiği kaydedildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim yapmakta güçlük çektiğini belirtti. Emir, ulaşım sorununun çözülmesi için devletin desteğini beklediğini ifade etti.
Yalova, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 milyon 718 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan sektörler arasında gemi, yat ve hizmetleri, kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yalova'daki süs bitkileri ve mobilya kağıt orman ürünleri sektörleri de ihracatta önemli bir paya sahip oldu.
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