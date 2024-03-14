New York Borsası, Üretici Enflasyonu Beklentileri Aşmasına Rağmen Yükselişle Başladı

Şişli Belediyesi ve Bağlı İştiraklerde İşçi Maaşlarına Yüzde 94 Artış

Şişli Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 2 bin 367 personelin maaş ve sosyal haklarında iyileştirme yapıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte 17 bin 2 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33 bin TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46 bin 378 TL oldu.