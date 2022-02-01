Üye Girişi
New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika

New York borsası yatay seyirle açıldı

01.02.2022 18:00
New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

New York borsası, güne yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalışla 35.120,88 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalarak 4.511 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 14.234,2 puan olarak gerçekleşti.

Dün günü yükselişle tamamlayan endeksler, bugün açılışta yatay bir seyir izledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası tutumu sonrası banka yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinin yatırımcılar tarafından takip edildiğini belirtti.

Fed'in mart ayındaki para politikası kararlarına ilişkin beklentilerin varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürdüğüne işaret eden analistler, Fed yetkililerinin dünkü sözlü yönlendirmelerinde gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmelerinin risk iştahını artırdığını kaydetti.

Analistler, ABD'de bugün ISM imalat endeksi ile JOLTS açık iş sayıları verilerinin yanı sıra şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançolarının takip edileceğini belirtti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:56 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı!
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:07:40. #1.11#
SON DAKİKA: New York borsası yatay seyirle açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement