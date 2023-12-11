New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,02 artışla 36.254,33 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 4.593,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 azalışla 14.340,13 puana geriledi.

Fed'in yılın son toplantısını gerçekleştireceği haftanın açılışında pay piyasalarında yataya yakın bir seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta iş gücü piyasasından alınan karışık sinyaller Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı.

Fed'in bu hafta politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutması öngörülürken analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonu düşürme konusundaki kararlılıklarını yinelemesinin beklendiğini belirtti.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri de piyasaların odağında yer alırken analistler, verilerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's hisseleri, bir yatırımcı grubunun şirketi 5,8 milyar dolara satın almak için teklif verdiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 16'nın üzerinde değer kazandı.