New York Borsası Yatay Seyirle Başladı

New York borsası, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 38.656,76 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yatay seyrederek 5.026.83 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,06 azalışla 15.980,62 puana geriledi.
S&P 500 endeksinin geçen hafta piyasaların kapanışında ilk kez 5 bin puanın üzerine çıkması ve Nasdaq endeksinin tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşması sonrası pay piyasalarında yeni haftanın açılışında yatay bir seyir izlendi.
ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını desteklerken, şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırmıştı.
Ülkede enflasyon verilerinde cuma günü revizyona gidilirken,Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artış yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekilmişti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kalmıştı.
Analistler, aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun, faiz oranlarını düşürmeye başlamak için enflasyonun sürdürülebilir şekilde yavaşladığına dair daha fazla kanıt arayan Fed için olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, yarın açıklanacak ocak ayına ait enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu kaydetti.
Bu hafta veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, perşembe günü açıklanacak perakende satışlar ile sanayi üretim verilerinin ve cuma günü açıklanacak üretici fiyat ile tüketici güven endekslerinin haftanın diğer öne çıkan verileri arasında olduğunu aktardı.
ABD'de bilanço sezonu da devam ederken analistler, Coca-Cola, Restaurant Brands International, Hasbro, Lyft, The Kraft Heinz Company ve DoorDash gibi firmaların bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlarının takip edileceğini belirtti.
Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izleneceğini kaydeden analistler, makroekonomik veriler ile birlikte banka yetkililerinin açıklamalarında ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını aktardı.
Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, küresel ekonominin "yumuşak bir iniş" göreceğinden "çok emin" olduğunu belirterek, faiz oranlarının yıl ortasında düşmeye başlayacağını ifade etti.
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