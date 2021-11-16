New York borsası yatay seyirle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yatay seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalarak 36.087,45 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 4.682,81 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 15.853,8 puan oldu.

Yeni haftanın açılışında yükseliş gösteren endeksler, kapanışa doğru yatay bir seyir izledi.

Artan enflasyon endişeleriyle yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,63 seviyelerine kadar çıktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 30,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan hızlanışı gösteren endeksin 21,6 değerini alacağı öngörülüyordu.

Analistler, salı günü açıklanacak perakende satış ve sanayi üretimi verilerinin yatırımcılar tarafından takip edileceğini, Home Depot ve Walmart gibi perakende zincirlerinin finansal sonuçlarının da piyasaların odağında olacağını belirtti.