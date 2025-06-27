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Ekonomi

New York Borsası Yükseldi

27.06.2025 00:03
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Dow Jones 400 puan kazançla günü tamamladı, yatırımcılar makroekonomik verileri değerlendiriyor.

NEW New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,94 artarak 43.386,84 puana ulaştı.

Gün içinde kısa süreliğine şubat ayında ulaştığı kapanış zirvesini gören S&P 500 endeksi, yüzde 0,8 artışla 6.141,02 puanla işlem gününü tamamladı.

Nasdaq endeksi de yüzde 0,97 kazançla 20.167,91 puana yükseldi.

Yatırımcılar, açıklanan makroekonomik verileri değerlendirirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla 2025'in ocak-mart döneminde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla düştü. Böylece ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

Ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 21 Haziran ile biten haftada 236 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, devam eden başvurular Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, mayısta aylık bazda yüzde 16,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı da mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1 artarak 96,6 milyar dolara çıktı.

Analistler, yatırımcıların açıklanan verilerin yanı sıra ABD Kongresi'nde görüşülen vergi indirimi tasarısı ile süresinin dolmasına yaklaşık 2 hafta kalan 90 günlük tarife ertelemesine dair gelişmeleri de takip ettiğini belirtti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı tarife ertelemesinde son tarihin "kritik" olmadığını belirterek, sürenin uzatılabileceğini ancak bunun Başkan'ın vereceği bir karar olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, gelecek aylarda tarifelerin enflasyona etkilerinin görülebileceğini ifade ederek, belirsizlik ortamında Fed'in verileri değerlendirmek için zamanı olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, belirsizlik çözülür ve enflasyon yüzde 2 hedefine yakın kalırsa faizleri düşürme yolunda ilerleyebileceklerini bildirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon konusunda daha fazla bilgi beklediklerini vurgulayarak, faiz indirimi için sonbahara işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, mevcut para politikasının, ekonomik koşulların nasıl gelişeceğini bekleyip görmek için iyi bir konumda olduğunu dile getirdi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins de temmuz ayının faiz indirimi için muhtemelen çok erken olduğunu savundu. Gelen bilgileri dikkatle değerlendirmek için zaman olduğunu söyleyen Collins, temel görünümün bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine devam edilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükseldi - Son Dakika

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