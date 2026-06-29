New York Borsası Yükseldi

New York borsası, ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı çatışmaların ardından gerilimin hafiflemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,59 artarak 52.182,74 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 artışla 7.440,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,07 kazançla 25.820,14 puana yükseldi.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, teknoloji hisselerinde geçen haftaki sert kayıpların ardından görülen toparlanmanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasında hafta sonu yaşanan karşılıklı saldırıların ardından gerilimin azalması ve tarafların diplomatik temasları sürdüreceğine dair haberler piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşarak Hürmüz Boğazı'na ilişkin anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme yapılmasını planladı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İranlı teknik heyetlerin toplantı tarihine ilişkin, "Çalışma ekiplerinin teknik toplantıları bu hafta için planlanmamıştır." dedi.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerin yatırımcıları bir miktar rahatlattığını ancak taraflardan gelen çelişkili açıklamalar ile bölgede zaman zaman artan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltme riskini canlı tuttuğunu belirtti.

Kurumsal tarafta ise SpaceX'in hisseleri, 7 Temmuz'dan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edileceğinin duyurulması sonrası yüzde 7,15 değer kazandı.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, Verizon'un yerine 30 şirketten oluşan Dow Jones Industrial Average endeksine dahil olmasının ardından yüzde 4,96 yükseldi.

Comcast'in medya ve teknoloji faaliyetlerini ayırarak iki halka açık şirket oluşturma planını açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 4,53 arttı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere iş gücü piyasasına ilişkin bu hafta açıklanacak veriler yakından takip edilecek.