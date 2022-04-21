New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

New York borsası yükselişle açıldı

21.04.2022 16:44
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,74 artarak 35.421,44 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artışla 4.501,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 13.617,78 puana yükseldi.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları, yükseliş eğilimindeki tahvil faizleri, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve Çin'de Kovid-19 salgınının neden olduğu belirsizliğin etkisiyle dün karışık bir seyir izleyen endeksler, bugün açılışta yükseliş gösterdi.

Dün yüzde 2,98'le yaklaşık 4 yılın zirvesini görmesinin ardından gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,87'de dengelendi.

Şirketlerin açıklanmaya devam eden ilk çeyrek finansal sonuçları piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

ABD ve Avrupa'da artış eğilimini sürdüren enflasyon karşısında atılacak adımların önemi gittikçe artarken, dikkatler bugün Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenecek panele katılacak Powell ve Lagarde'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Nisan ile biten haftada 184 bine gerileyerek beklenenden az düşüş gösterdi.

Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise nisanda geçen aya kıyasla 10 puan azalarak 17,6'ya geriledi. Bu dönemde bölgede imalat sanayi büyümesinde yavaşlama olduğunu gösteren endeksin 21 değerini alması öngörülüyordu.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını bekliyor Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarını bekliyor New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Tarım Bakanlığı, Kinder markalı ürünleri toplatma kararı aldı
16:27 Madonna'dan cesur pozlar! Sosyal medya hesabından paylaştı
16:26 Taraflar uzlaştı, mermi ile Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden kişinin davası düştü
16:19 ABD'de sır ölüm! Gölde bulunan kadın cesedi merak uyandırdı
16:13 Rusya Kızıl Ordu'nun Hitler'in yenildiği gün olan 9 Mayıs'a kadar daha fazla zafer hedefliyor: Sıradaki yer Donbass
16:08 Trump, önce sunucuya "Aptal" dedi, sonra da yayını terk etti
16:05 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Saffet Sancaklı'ya gönderme: Bir milletvekilimiz tarafından şerefsiz ve namussuzlar olarak tarif edildik
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
15:46 İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı, ilk iş olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdiği paylaşımlarını sildi
15:45 Dünyanın gözü zafer kutlaması yapan Putin'e çevrildi! Mariupol'ün ele geçirildiğini işte böyle öğrenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 17:00:41. #1.13#
SON DAKİKA: New York borsası yükselişle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement