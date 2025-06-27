New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Açıldı

27.06.2025 17:08
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Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,27 artarak 43.505,60 puana ulaştı, S&P 500 ve Nasdaq da yükseldi.

NEW New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,27 artarak 43.505,60 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,16 artışla 6.150,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 kazançla 20.217,27 puana çıktı.

Böylelikle ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeleri" açıklaması sonrasında gördüğü sert kayıplardan toparlanan S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

Mayısta enflasyon göstergelerinin hızlandığına işaret eden verilere karşın ticaret anlaşmalarına dair iyimserlikle pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD'de kişisel gelirler mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 düşerken, Eylül 2021'den bu yana ilk azalışını kaydetti.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları da mayısta artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin nisan ayındaki gibi aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,6 artması öngörülüyordu.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer anlaşmaların da yolda olduğunu söyledi.

Çin de ABD ile Londra'da yürütülen ekonomi ve ticaret görüşmelerinde varılan mutabakat çerçevesinin uygulanmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırdıklarını duyurdu. Anlaşma uyarınca Çin'in kontrol altındaki ürünlerin ihracatına yönelik başvuruları gözden geçirip onaylamayı, ABD'nin ise buna karşılık Çin'e yönelik bazı kısıtlamaları kaldırmayı taahhüt ettiği aktarıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise dün Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinde son tarihin "kritik" olmadığını belirterek, bu sürenin uzatılabileceğinin sinyalini vermişti.

Analistler, Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması sonrasında ABD'nin ticaret konularında diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserliklerle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yılın geri kalanında iki faiz indirimi öngörmeye devam ettiğini belirterek, o tarihten önce sürpriz bir gelişme olmaması durumunda ilk faiz indiriminin eylül ayında yapılabileceğini kaydetti.

Kashkari, eğer Fed eylülde faiz indirimine gittikten sonra tarifelerin etkileri görülürse, enflasyonun hedefe geri döndüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini yeni seviyede tutabileceklerini aktardı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan spor ayakkabı, giyim ve ekipman şirketi Nike, tarifeler dolayısıyla yakın vadede daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu ancak bu maliyetleri tedarik zinciri ayarlamaları ve fiyat artışlarıyla azaltmayı planladığını bildirdi. Satışları düşmesine rağmen beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklayan şirketin hisseleri yüzde 14'e yakın değer kazandı.

Kaynak: AA

Dow Jones, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Nike, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Açıldı - Son Dakika

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