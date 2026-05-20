New York borsası Fed ve Nvidia öncesinde yükseldi

20.05.2026 17:08
Fed tutanakları ve Nvidia bilançosu öncesi borsa yükseldi, enflasyon endişeleri devam ediyor.

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanakları ile Nvidia'nın bilançosunun yayımlanması öncesinde güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 49.348,83 puan oldu. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 7.369,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 25.991,51 puana çıktı.

Yatırımcılar Fed'in toplantı tutanakları ile Nvidia'nın finansal sonuçlarının yayımlanmasını beklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimlerin bir miktar azalmasına rağmen yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemeye devam ettiğini belirtti.

Piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine vurgu yapan analistler, bugün yayımlanacak toplantı tutanaklarında, Fed'in gelecek dönemde atabileceği adımlara dair ipucu aranacağını kaydetti.

Artan enflasyon endişeleriyle sert yükselen tahvil faizleri, bugün yerini düşüşe bıraktı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,66'ya düştü. Dün yüzde 5,19'un üzerine çıkarak 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaşan ABD'nin 30 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise yüzde 5,17'ye geriledi.

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu açıklayan indirimli ürün mağaza zinciri TJX'in hisseleri, şirketin yıllık satış ve kar tahminlerini yukarı yönlü revize etmesinin ardından yüzde 1,5 değer kazandı.

ABD'li perakende zinciri Target'in hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen yüzde 6'ya yakın geriledi.

Piyasaların kapanışının ardından bilançosunu açıklayacak dünyanın en değerli şirketi Nvidia'nın hisseleri güne 1'in üzerinde yükselişle başladı.

Diğer çip hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, Marvell Technology yüzde 6'nın üzerinde, Intel yüzde 7'ye yakın ve Micron Technology da yüzde 4,5 primle işlem görüyor.

Kaynak: AA

