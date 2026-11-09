New York borsası yükselişle açıldı, Nvidia hisseleri yüzde 7'den fazla düştü - Son Dakika
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New York borsası yükselişle açıldı, Nvidia hisseleri yüzde 7'den fazla düştü

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New York borsası, petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerindeki alımlarla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı; Dow Jones yüzde 0,7 artışla 51.643,01 puana çıktı. Nvidia hisseleri, CEO'su Jensen Huang'la ilgili haberler sonrası yüzde 7'den fazla düştü.

NEW New York borsası petrol fiyatlarındaki gerileme ve teknoloji hisselerinde alımlarla haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,7 artarak 51.643,01 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,62 artışla 7.422,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 24.777,44 puana çıktı.

Geçen hafta ABD ara seçimlerinde Demokratların elde ettiği zafer sonrasında sert satış dalgasına maruz kalan bazı teknoloji hisseleri yeni haftaya yükselişle başlarken, petrol fiyatlarındaki düşüş de piyasaları destekledi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 17.30 itibarıyla yüzde 4,9 azalarak 93,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 4,4 azalışla 86,88 dolardan alıcı buldu.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 1'e, Amazon'un hisseleri yüzde 4'e ve Microsoft'un hisseleri yüzde 3'e yakın değer kazandı.

Çip şirketlerinden AMD'nin hisseleri yüzde 5, Broadcom'un hisseleri yüzde 4, Micron'un hisseleri yüzde 2 ve Intel'in hisseleri yüzde 1 yükseldi.

Öte yandan, ABD'li çip üreticisi Nvidia, şirketin kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatacağını duyurdu. Söz konusu gelişmeyle yoğun satış baskısı altında kalan Nvidia'nın hisseleri güne yüzde 7'den fazla azalışla başladı.

Analistler, yatırımcıların yapay zekaya yönelik endişelerini geride bırakmaya çalışırken, Nvidia CEO'su Huang ile ilgili tartışmalara dair daha fazla netlik beklediğini belirtti.

Bu hafta, ABD'nin ekim ayına ilişkin enflasyon verileri ile CoreWeave, Cisco ve Applied Materials gibi şirketlerin yayımlayacağı bilançolar takip edilecek.

Kaynak: AA
Dow JonesNew YorkEkonomiFinansCEOSon Dakika

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