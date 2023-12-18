New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artışla 37.352,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 artarak 4.731,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artışla 14.835,02 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimlerinin gelecek yıl başlayacağına yönelik iyimser havayı zayıflatan geçen haftaki açıklamalarına karşın pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Fed'in geçen hafta gerçekleşen bu yılki son toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslemesine rağmen Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpülemişti.

New York Fed Başkanı John William, faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini dile getirmişti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in, odağını enflasyondan yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırmaya başlamasının gerekebileceğini söyleyerek; enflasyon, hedefe ulaşma konusunda ikna edici olana kadar faiz indirimlerini düşünmenin abartılı bir ifade olduğunu kaydetmişti.

Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken Goolsbee bugün verdiği bir röportajda Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda ve hızlı bir şekilde düşürme konusunda önceden taahhütte bulunmadığını ve piyasa beklentilerindeki artışın bankanın işleyişiyle çeliştiğini söyledi.

Analistler, yatırımcıların bu hafta Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmeye başlayabileceği konusunda fikir verebilecek ekonomik verileri takip edeceğini belirtti.

Kurumsal tarafta ise US Steel'in hisseleri, Japon Nippon Steel'in şirketi 14,9 milyar dolarlık anlaşmayla satın alacağına ilişkin haberlerin ardından yüzde 26'nın üzerinde değer kazandı.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın hisseleri ise Çin'in "iPhone'nun hükümet çalışanları tarafından kullanılmasına yönelik yasağı genişlettiğine" dair haberler sonrası yüzde 1'in üzerinde düştü.