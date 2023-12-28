New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artarak 37.661,52 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 artışla 4.786,44 puana tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyretti. Nasdaq endeksi de yüzde 0,28 artarak 15.142,10 puana yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 23 Aralık ile biten haftada 218 bine yükselerek, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvurularındaki artış iş gücü piyasasındaki yumuşamaya işaret ederken analistler, söz konusu verinin Fed'in 2024'ün ilk çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacağına dair artan beklentilerle uyumlu olduğunu kaydetti.