New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, yılın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 240 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,68 artışla 36.585,06 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,64 artarak 4.796,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kazançla 15.832,8 puana çıktı.

Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta ulaştıkları puanlarla rekor kaydetti.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının oluşturduğu riske rağmen ekonomik toparlanmaya dair iyimserlikle gün poyu pozitif bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketleri Apple ve Tesla'dan gelen haberler de piyasalardaki pozitif seyri destekledi.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, dünya genelinde 2021'in son çeyreğinde 308 bin 600, yıl genelinde ise 936 bin 172 aracın satıldığını bildirdi. Şirketin satış rakamlarına ilişkin açıklamasının ardından Tesla'nın hisseleri yüzde 13'ün üzerinde değer kazandı.

Teknoloji devi Apple ise "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu. Apple'ın hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseliş kaydetti.