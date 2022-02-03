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New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

03.02.2022 01:02
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,63 artışla 35.629,33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarak 4.589,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,50 kazançla 14.417,5 puana çıktı.

Endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişini sürdürdü.

ABD'de açıklanan olumlu şirket bilançoları, piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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