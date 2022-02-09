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New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

New York borsası yükselişle kapandı

09.02.2022 01:18
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,06 artışla 35.462,78 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 artarak 4.521,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 14.194,5 puana çıktı.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışa doğru toparlanma gösterdi.

ABD'de şirketlerin genel olarak iyi gelen bilançoları endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 26,9 artışla 859,1 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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