New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,86 artışla 35.768,06 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 artarak 4.587,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,08 kazançla 14.490,4 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş gösteren endeksler, bilanço sezonunda şirket karlılıklarının genellikle beklentileri karşılamasıyla pozitif bir seyir izlemeye devam etti.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak ocak ayına ilişkin enflasyon verisinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Söz konusu verinin para politikasındaki belirsizlikleri kısmen de olsa azaltmasının beklendiğine işaret eden analistler, Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) ilişkin piyasa beklentilerinin aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 7,3 artması yönünde olduğunu kaydetti.