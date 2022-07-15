New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,15 artışla 31.288,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,92 artarak 3.863,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 kazançla 11.452,42 puana yükseldi.

ABD'de beklenenden iyi gelen perakende satış verilerinin ekonomik yavaşlamaya dair endişeleri yatıştırmasıyla endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi.

Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ABD'de perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de temmuzda aylık 1,1 puan artışla 51,1'e çıkarak sınırlı bir toparlanma kaydetti.

Ülkede sanayi üretimi ise haziranda aylık yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

Öte yandan ABD'li bankaların ikinci çeyrek finansal sonuçları gelmeye devam etti. Bugün açıklanan bilançolara göre, Citigroup'un net karı bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 27, Wells Fargo'nun ise yüzde 48 azaldı.

Hafta içinde beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından gündeme gelen ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz toplantısında 100 puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler ise azalış gösterdi.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, bankanın temmuz toplantısından 75 baz puanlık faiz artırımından yana olduklarının sinyalini verdi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, temmuz toplantısında 100 baz puan, bu yılki diğer 3 toplantıda ise daha az faiz artışına gitmenin, temmuzda 75 baz puan ve yılın geri kalan toplantılarında daha fazla faiz artışına gitmekten çok fazla fark yaratmayacağını belirtti.

Bullard, son enflasyon raporunun Fed'in yıl sonuna kadar federal fon oranının yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesini gerektirdiğini düşündüğünü kaydetti. Bullard, Fed'in kartlarını doğru oynaması halinde enflasyonun gelecek 18 ay içinde nispeten hızlı bir şekilde yüzde 2'ye düşebileceğini aktardı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de ekonomide hala görülen güçlü istihdam ve diğer olumlu eğilimleri baltalayabileceği için bankanın "çok dramatik" hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Bostic, bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışını açıkça onaylamamasına rağmen yorumları temmuz ayında daha büyük bir faiz artışından yana olmayacağına işaret etti.