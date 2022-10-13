New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisine rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,83 artışla 30.038,72 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,60 artarak 3.669,91 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 kazançla 10.649,15 puana çıktı.

ABD'de beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası güne sert düşüşle başlayan endeksler, kapanışta yükseliş kaydetti.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,6 ile piyasa beklentilerinin üzerinde yükseldi. Böylece çekirdek enflasyon yıllık bazda 1982'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Beklentileri aşan TÜFE verisi, enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterirken ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 96'ya yükseldi.