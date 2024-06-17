New York Borsası Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artarak 38.778,10 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 5.473,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 17.855,06 puana yükseldi. ABD'de bu hafta açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi. Analistler, bu hafta çok sayıda Fed yetkilisinin açıklamalarda bulunmasının beklendiğine işaret ederek, yatırımcıların banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına dair daha fazla ipucu arayacağını bildirdi.

17.06.2024 23:43
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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,49 artarak 38.778,10 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 5.473,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 17.855,06 puana yükseldi.

ABD'de bu hafta açıklanacak veriler ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

ABD'de geçen hafta hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın Fed "şahin" duruşunu korumuştu.

Analistler, bu hafta çok sayıda Fed yetkilisinin açıklamalarda bulunmasının beklendiğine işaret ederek, yatırımcıların banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına dair daha fazla ipucu arayacağını bildirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bugün yaptığı açıklamada, mevcut tahminlerine dayanarak bu yıl için bir faiz indiriminin uygun olduğunu düşündüğünü ve enflasyonda "birkaç" ay daha iyileşme görmek istediğini ifade etti.

ABD'de bu hafta duyurulacak önemli ekonomik verilerin de takip edileceğini belirten analistler, yarın açıklanacak perakende satış verilerinin önem taşıdığını aktardı.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre ise New York Fed'in açıkladığı imalat endeksi, haziranda 9,6 puan artmasına karşın eksi 6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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