New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artışla 39.387,76 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 5.214,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 16.346,26 puana çıktı. Ülkede açıklanan işsizlik başvuruları verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceğine dair umutları beslerken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

09.05.2024 23:35
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New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artışla 39.387,76 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artarak 5.214,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 kazançla 16.346,26 puana çıktı.

Ülkede açıklanan işsizlik başvuruları verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceğine dair umutları beslerken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 4 Mayıs ile biten haftada 231 bin kişiyle geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin arttığını belirterek, para politikasının kısıtlayıcı olduğunu ancak enflasyonu düşürmenin daha fazla zaman alabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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