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Ekonomi

New York Borsası Yükselişte

07.06.2025 00:05
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ABD'de istihdam verileri endişeleri hafifletti, borsa önemli kazançlar elde etti.

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri hafifletmesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,05 artarak 42.762,62 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,03 artışla 6.000,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,20 kazançla 19.529,95 puana yükseldi.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ve Çin ile ticaret görüşmelerinin iyimserliğiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Analistler, istihdam artışında önceki aya kıyasla yavaşlama olduğunu ancak verinin beklentilerin üzerinde gelmesinin iş gücü piyasasının ve ABD ekonomisinin durumuna ilişkin endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.

İstihdam verilerinin ardından, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine eylül ayına kadar gitmeyeceğine yönelik beklentiler güç kazandı.

ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakerelerine ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, Başkan Donald Trump, ABD ve Çin heyetlerinin gelecek hafta Londra'da görüşeceğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak Çin'in temsilcileriyle 9 Haziran'da Londra'da bir araya geleceğini açıkladı.

İki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından dün ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüşen Trump, görüşmelerin devam edeceğinin sinyalini vermişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimin tırmanmasıyla dün yüzde 14'ün üzerinde değer kaybeden Tesla'nın hisselerinde bugün toparlanma görüldü. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 3,7 yükseldi.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi yükseltirken, elektrikli otomobil üreticisinin hisselerini de olumsuz etkilemişti. Tesla hisselerinde dün yaşanan düşüş, elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayba yol açmıştı.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Tarım, Borsa, Fed, Son Dakika

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