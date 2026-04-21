New York Borsası Yükselişte

New York borsası, yapay zekaya yönelik iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının jeopolitik endişeleri dengelemesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,50 artarak 49.688,37 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.122,64 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kazançla 24.465,33 puana çıktı.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklere ilişkin belirsizlikler sürerken pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

ABD ile İran arasındaki ateşkes süreci ve olası müzakerelere dair gelişmeler yakından izlenirken, ABD Başkanı Donald Trump CNBC kanalına verdiği röportajda İran'la "çok iyi bir anlaşma" yapacaklarını düşündüğünü söyledi.

Anlaşma olmaması halinde İran'a yönelik saldırılara devam edeceğine işaret eden Trump, bu ülkeyle ateşkesi uzatmak istemediğini ifade etti.

Öte yandan, kurumsal tarafta yapay zekaya yönelik yeniden güçlenen iyimserlik, Orta Doğu kaynaklı endişeleri bir miktar dengeledi.

Amerikan e-ticaret devlerinden Amazon'un yapay zeka şirketi Anthropic'e toplamda 25 milyar dolara kadar yatırım yapacağını açıklaması sonrası şirketin hisseleri yüzde 1'den fazla yükseldi.

Bilanço sezonunda ise sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in ilk çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından hisseleri yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar martta aylık bazda yüzde 1,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Ayrıca ABD'de bugün Başkan Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'un adaylığı Senatonun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesinde görüşülecek. Bankanın eski Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.