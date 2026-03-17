New York Borsası Yükselişte, Petrol Fiyatları Endişe Veriyor

17.03.2026 23:41
New York borsası, yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte yükseliş gösterdi. Fed'in faiz kararı bekleniyor.

New York borsası, Orta Doğu'da süren gerilimle yükselen petrol fiyatları karşısında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı beklenirken günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artarak 46.993,26 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.716,09 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 22.479,53 puana yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu yükselen petrol fiyatlarının varil başına 100 dolar civarında seyretmesi enflasyona ilişkin riskleri gündemde tutarken, yatırımcıların iyimserliğini temkinli bir şekilde korumasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 3,19 artışla 103,4 dolar olurken, aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,6 artarak 95,9 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması için ülkelere yaptığı çağrının beklenen karşılığı bulamaması da petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Trump, bugün yaptığı açıklamalarda, özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ABD'ye destek vermeyeceklerini açıklayan bazı Avrupa ülkelerine ve NATO'ya tepki göstererek, Boğaz'ın güvenliği konusunda bu ülkelerin "kötü bir sınav verdiğini" savundu.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne dair endişeleri artırırken, Fed'in bugün başlayan ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

Para piyasalarında, Fed'in yarınki kararında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bankanın toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar, ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

Kurumsal tarafta ise bazı hava yolu şirketlerinin Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından bu yana artan jet yakıtı fiyatlarına rağmen güçlü talebe işaret ederek bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gelir beklentilerini yükseltmesiyle hisselerinde yükseliş yaşandı.

Söz konusu hava yolu şirketlerinden Delta'nın hisseleri yüzde 6,5 ve American Airlines'ın hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Kaynak: AA

