New York Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

New York Borsasında Karışık Seyir

12.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki barış umutlarıyla New York borsası karışık açılış yaptı, Trump önemli açıklamalarda bulundu.

NEW New York borsası Orta Doğu'da barış umutları sürerken, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artarak 51.148,73 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 7.410,85 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 kayıpla 25.783,36 puana indi.

Yatırımcılar Orta Doğu'daki gerilimlerin bir anlaşmayla sonlanabileceğine dair iyimserliğini korurken, pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran'a yönelik planlanan saldırıların iptal edildiğini ve bir anlaşmanın "onay aşamasına" geldiğini açıklamıştı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, "Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu işlem önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." diye konuşmuştu.

Trump ayrıca imzalar atılınca Hürmüz Boğazı'nın açılacağını söylerken, petrol fiyatlarında gerileme yaşandı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 2,2 azalarak 88,37 dolar oldu.

Öte yandan yatırımcılar, ABD'li milyarder Elon Musk'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu uzay ve havacılık şirketi Space Exploration Technologies Corp'un (SpaceX) halka arzına odaklandı.

Bugün Nasdaq borsasında açılış zilini, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell ve Mali İşler Direktörü Bret Johnsen çaldı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Teknoloji, Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn’dan Dursun Özbek’e ziyaret Bayern Münih efsanesi Oliver Kahn'dan Dursun Özbek'e ziyaret
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:40
Mourinho’nun Arda kararı bomba Herkes şoke oldu
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu
16:25
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin
16:11
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump’tan jet yanıt geldi
İran anlaşma iddiasını yalanladı, Trump'tan jet yanıt geldi
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi
14:51
Dolar dolu kutulardan lüks villaya Silivri Belediyesi’ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 17:22:50. #.0.5#
SON DAKİKA: New York Borsasında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.