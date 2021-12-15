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New York Fed imalat endeksi aralıkta beklentileri geride bıraktı - Son Dakika

New York Fed imalat endeksi aralıkta beklentileri geride bıraktı

15.12.2021 17:18
New York Fed imalat endeksi aralıkta beklentileri geride bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, aralıkta 31,9 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in aralık ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, aralıkta 1 puan artarak 31,9'a çıktı. Beklentileri geride bırakan verinin, 25 değerini alacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde New York eyaletindeki imalat sektörü büyümesinde yaşanan artışın devam ettiğini gösteren endeks, kasımda 30,9 değerinde gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi, aralıkta 1,7 puan azalarak 27,1 değerine, sevkiyat endeksi de 1,1 puan düşüşle 27,1'e geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 36,9'dan 36,4'e indi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi aralıkta beklentileri geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


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