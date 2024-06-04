Niğde'de 573 çiftçiye 110 milyon lira sulama sistemi desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'de 573 çiftçiye 110 milyon lira sulama sistemi desteği

Niğde\'de 573 çiftçiye 110 milyon lira sulama sistemi desteği

Niğde'de, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 573 çiftçiye toplam 110 milyon lira bireysel sulama sistemi desteği sağlandı. Niğde Valisi Cahit Çelik, kuraklık ve su stresinin en fazla hissedildiği iller arasında yer aldıklarını belirtti. Çiftçilerin yer altı sularını daha çok kullandığını ifade eden Çelik, tarım alanlarının daha verimli kullanılması ve sürdürülebilir tarım için su kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiğini vurguladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş ise bakanlığın suyun ekonomik kullanımı konusunda ciddi destekler sağladığını söyledi.

04.06.2024 16:27
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Niğde'de, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 573 çiftçiye toplam 110 milyon lira bireysel sulama sistemi desteğinde bulunuldu.

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Niğde'nin Karaman, Konya ve Aksaray ile Türkiye'de kuraklığın ve su stresinin en fazla hissedildiği illerin başında geldiğini söyledi.

Niğde'de tarımsal sulamada kullanılabilecek önemli bir su kaynağının olmadığını dile getiren Çelik, çiftçilerin daha çok yer altı sularını kullandığını ifade etti.

Çelik, Niğde'nin Tarım ve Orman Bakanlığının 2007'den beri verdiği basınçlı sulama sistemleri desteğinden en fazla yararlanan illerin başında geldiğini belirterek şöyle dedi:

"Bu sene de toplam 573 proje bakanlıktan destek aldı. 19 yıl içinde toplamda Niğde'ye devletimizin sağladığı destek miktarı 13,4 milyon avro civarı. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyorum; sularımızı modern tekniklerle kullanmak zorundayız. Sonuçta yer altı suları da sınırsız değil. Türkiye, dünyada iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Kaynaklarımız sınırlı. Onları bilinçli bir şekilde kullanırsak uzun vadede sürdürülebilir şekilde tarım yapmış oluruz. Aynı zamanda tarım alanlarını daha verimli kullanmış oluruz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş da "Bakanlığımız suyun ekonomik kullanımı konusunda ciddi anlamda destek vermektedir. İlimizde bu kapsamda özellikle son 5-6 yıldır bütün projelerimiz onaylanıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere temsili çekleri takdim edildi.

Kaynak: AA

Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde'de 573 çiftçiye 110 milyon lira sulama sistemi desteği - Son Dakika

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