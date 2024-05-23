Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemleri için destek verilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemleri için destek verilecek

Niğde\'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemleri için destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde Niğde'de 573 çiftçiye destek verileceği açıklandı. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yapılan açıklamada, il genelinde toplam 171 projeye 192 milyon 960 bin 686 lira hibe desteği sağlandığını belirtti. Bu yıl 573 üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını ifade eden Baş, 573 projeye 110 milyon 216 bin 58 lira hibe ödemesi yapılacağını duyurdu.

23.05.2024 15:47
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Niğde'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde 573 çiftçiye destek verilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının 15. Etap Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında il genelinde toplam 171 projeye 192 milyon 960 bin 686 lira hibe desteği sağladığını bildirdi.

Bu yıl 573 üreticinin hibe desteği almaya hak kazandığını belirten Baş, bu kapsamda yatırım tutarı 220 milyon 432 bin 114 lira olan 573 projeye 110 milyon 216 bin 58 lira hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Niğde'de 573 çiftçiye bireysel sulama sistemleri için destek verilecek - Son Dakika

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