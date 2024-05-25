Niğde\'de Üreten Kadınlar Buluşmaları düzenlendi

Ekonomi

Niğde'de düzenlenen Üreten Kadınlar Buluşmaları programında kadınlara kooperatifçilik, üretim ve sürdürülebilirlik konuları anlatıldı.

Kadın kooperatiflerinin ürünlerini, hikayelerini ve deneyimlerini paylaştığı Niğde Üreten Kadınlar Buluşmaları'nda, kadınların kendi işlerini geliştirmeleri için fikirler edinmeleri için istişareler yapıldı, üretim yapan kooperatiflerin pazarlarının genişlemesi için deneyimler paylaşıldı.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programın açılışında konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik kadınların üretimde ve istihdamda var olmasının önemine değindi. Şehrin kültürü ve coğrafi anlamda zengin olduğunu ifade eden Vali Çelik, "Niğde'nin gerçekten kültürü çok geniş. Göçmen vatandaşlarımız var, Kazak köyümüz var ve bu aslında kooperatifler için de çok iyi bir altyapı oluşturuyor. Kadınların üretimde, istihdamda olmaları bizim de önceliğimiz. Kadın kooperatiflerinin pazarlama konusunda sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Böyle olunca da arkadaşlarımızın tecrübeleri bu anlamda bizler için önemli" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise belediye olarak kadınları her konuda desteklediklerini, açmış oldukları işletmelerle kadınların üretime katkı sağlaması ve istihdam edilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kadın kooperatif başkanları sunum yaparak katılımcılara tecrübelerini aktardı. - NİĞDE