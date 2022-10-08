Niğde ekonomi haberi | Niğde'de patates hasadı başladı - Son Dakika
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Niğde ekonomi haberi | Niğde'de patates hasadı başladı

08.10.2022 00:57
Niğde ekonomi haberi | Niğde'de patates hasadı başladı

Niğde haber... Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte bu yıl 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi beklendiğini söyledi.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte bu yıl 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi beklendiğini söyledi.

Merkeze bağlı Konaklı beldesinde hasat yapılan tarlaları ziyaret eden Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, verimin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl Niğde'mizde 170 bin dekarda yaklaşık 700 ton patates rekoltesi bekliyoruz. Geçen yıla göre yüzde 20 gibi artışımız var. İnşallah bu yıl patates sıkıntısı çekmeden kışı geçireceğiz. Geçtiğimiz yıllara göre verim bu sene biraz daha güzel. Doğal afet yaşanmadı. Bu sene dekar bazında geçtiğimiz yıllara göre 1 tona yakın fark var. Dekara 4-5 ton civarında ürün alıyoruz. Patates bugünlerde 4-5 lira arasında satılıyor" diye konuştu.

Patates üreticisi Fethi Efe, Konaklı beldesinde yaklaşık 100 dekarda ekim yaptığını, bu sene patateste verimin ve fiyatın güzel olduğunu söyledi.

Yakup Abut da yaklaşık 100 dekarda patates ektiğini ifade ederek, "Çok şükür verimimiz iyi. 4-5 ton dekara verim alıyoruz. Geçmiş yıllara göre çok şükür iyi. Bu sene verim de iyi, fiyatlar da iyi. Bu sene çiftçinin yüzü güldü" şeklinde konuştu. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde ekonomi haberi | Niğde'de patates hasadı başladı - Son Dakika

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