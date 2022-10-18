Niğde ekonomi haberleri | Niğde'de 'Kadın Emek Pazarı' açıldı

Niğde'de 'Kadın Emek Pazarı' açıldı

NİĞDE - Niğde Belediyesi tarafından Kadın Emek Pazarı açıldı. Emek pazarında ev hanımları ve kadın kooperatiflerinin yaptığı el emeği ürünlerinin satışı yapılacak. Tüm gelirlerinin kadınlara verileceği Kadın Emek Pazarının açılışında konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, satışın hızına göre ürünleri halk ekmek büfelerinde de satışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Ev hanımlarının ve kadın kooperatiflerinin ürünleri için bir pazar oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada; "Kadınlarımızın yaptıkları ürünleri, belediye olarak herhangi bir kar koymadan karşılıksız satışının yapılacağız. Sonra satış fiyatı değerli hanımlarımıza iade edilecek ve böylelikle hanımlarımızı desteklemiş oluyoruz. Şu ana kadar 3 kadın kooperatifi var Niğde'de. Belediye olarak kadınlarımıza çok büyük yatırım yapıyoruz. Yakın bir zamanda sosyal tesislerimiz ve gastronomi merkezimiz açılacak. Bu satışlar orada da devam edecek. Satışın hızına göre 16 tane halk ekmek büfelerinde de satışını gerçekleştireceğiz. Birçok noktada satış imkanı sunacağız. Arkadaşlar çalışıyor, internetten üzerinden de bütün ülkeye bu ürünleri satmak için internet sitesi kurulacak. Bizler her zaman kadınlarımızın yanındayız, onların her zaman destekçisi olacağız" dedi.

Niğde Valisi Mustafa Koç ise; "Bundan sonraki süreç içerisinde bütün kurumlarımızla, yerel idarelerimizle, burada yaşayan her bir hemşehrilerimizle beraber ve her şeyden önemlisi sizin gibi değerli hanımefendilerle beraber nice böyle güzel hizmetleri hep beraber yürüteceğiz inancıyla sizler adına belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı