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Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı

12.01.2022 16:38
Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı

Niğde'de, "Niğde'nin Değerleri: Şehrimiz İçin Benim Fikrim" iş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Niğde'de, "Niğde'nin Değerleri: Şehrimiz İçin Benim Fikrim" iş planı ödülü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Küçük ve KOSGEB desteği ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Teknopark ve Niğde Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Niğde'nin Değerleri: Şehrimiz İçin Benim Fikrim" iş planı yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada, Akıllı Kavşak ve Sinyalizasyon başvurusuyla Ali Tunahan Erol birinci, Akıllı Atık Ayırma başvurusuyla Neslihan Sağlamtimur, Murat Peker, Erdem Bilgimol ve Kemal Ulusoy ikinci, Dijital Tabela Ölçümü ve Vergilendirme başvurusuyla Fatih Kızılkaya ve Hakan Aktaş üçüncü oldu. Törende konuşan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, kentlerin ihtiyaçlarını kendi özelinde değerlendirmek ve bunu da kentte yaşayan insanlarla yapmak gerektiğini söyledi. Vali Kılıç: "Fikirleri almak önemli, fikri uygulamak ise daha önemlidir. O fikri uygulamak ödüldür aslında. Buradan yetişmiş bir beynin bir teklifinin mesela trafik park sisteminde uygulandığın zaman onun gururunu yaşayacak ve yeni fikirlerin de önünü açacaktır. İnşallah ilimiz çok daha yaşanabilir kent haline gelecektir" dedi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de, "Gençlerin ufku bizlerden çok daha açık ve pürüzsüz. Geleceği planlama konusunda bizden çok daha iyiler.. Bu tür yarışmalar bizim ufkumuzu açıyor. Daha farklı organizasyonlarda gençlerle üniversitemizle bu birlikteliği geliştirmek istiyoruz. Özellikle Niğde'deki öğrencilerin gözünden şehrimizi görmek, onların ufkuyla kenti planlamak istiyoruz. Bu tür organizasyonlar devam edecektir" diye konuştu. - NİĞDE

Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı
Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı
Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Girişimcilik, Kosgep, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Niğde'de 'Şehrimiz için benim fikrim' yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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