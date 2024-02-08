Tarımsal üretimde zam şampiyonunun patates olarak gösterilmesinin ardından Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar açıklama yaptı.
TÜİK'in fiyatı aylık en çok artan tarım ürünleri arasında yüzde 14,05 ile patatesi göstermesinin ardından açıklama yapan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar; patates fiyatlarının enflasyonu tetiklediğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, patates fiyatının 3 aydır aynı olduğunu söyledi. Kenar; ' Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından haberlerde patates fiyatlarında artış olduğu, enflasyonu tetiklediği yönünde haberler çıktı. Bu haberin doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü bizim patates satışımıza baktığımız takdirde yaklaşık üç aydır fiyatlar aynı şekilde seyrediyor. Patates 3 aydır 9 lira ile 12 lira arasında satılıyor. Bu yılbaşından önce de aynıydı bugün de aynı satılıyor. O yüzden yine seçimle birlikte her zaman olduğu gibi patatesin fiyatı yükselmiş, çiftçi daha çok kazanıyor gibi böyle bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Bu doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.
"Adana hasadına kadar depolarda patates var"
Patates stoğunda da bir problem olmadığını belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar; "Depolarımıza baktığımız takdirde her yıl olduğu gibi depolarımızda şu anda patatesimiz mevcut. Bahar dönemine yani Adana hasadına kadar elimizde patates olduğunu görüyoruz. O yüzden hiç kimse bu konuda telaşa kapılmasın. Çiftçinin malı üzerinden de böyle bir haber yapılmasını doğru olmadığını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE
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Son Dakika › Ekonomi › Niğde Ziraat Odası Başkanı: Patates fiyatları aynı, enflasyonu tetiklemiyor - Son Dakika
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