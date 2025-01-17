Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki - Son Dakika
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Ekonomi

Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki

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Suriye'de başa geçen geçici hükümet Türkiye'den gerçekleştirilen ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı alırken gelişme Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir'i kızdırdı. Özdemir "Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü. Anlaşılabilir gibi değil" dedi.

17.01.2025 13:35
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Beşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra Suriye'de başa geçen Ahmed Şara yönetimindeki geçici hükümet, Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırma kararı aldı. Bu hamle Türkiye'nin Suriye ihracatını olumsuz etkiledi ve ticaret durma noktasına geldi.

SURİYE SINIRINDA TIR KUYRUĞU

Yapılan değişiklik Suriye sınırında 6 kilometreyi aşan TIR kuyruğu oluşmasına neden olurken Limak Holding'in kurucusu Nihat Özdemir'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

NİHAT ÖZDEMİR: BU KARAR BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI

Ekonomim'e yaptığı açıklamada atılan adımların anlaşılabilir olmadığını belirterek, yeni vergi düzenlemesiyle birlikte 50 dolara ihraç ettikleri çimentodan 27 dolar vergi alınacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki yeni yönetim Türkiye'den giden ürünlere yüzde 300'e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü.

"TÜRKİYE'DEN GİDEN ÇİMENTODAN 20 DOLAR VERGİ ALINACAK"

Suriye'nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi. Türkiye'den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye'ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil."

Nihat Özdemir\'den Suriye\'deki geçici hükümetin Türkiye\'ye yönelik vergi hamlesine tepki

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Son Dakika Ekonomi Nihat Özdemir'den Suriye'deki geçici hükümetin Türkiye'ye yönelik vergi hamlesine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ateş:
    İşin ucu sizin cebinize dokununca hemen veryansına başlıyosunuz.Asgari ücrette niye ağzını açmadın. 160 2 Yanıtla
  • Seçmece null:
    Cebine mi dokundu ? 120 11 Yanıtla
  • Chen Medya :
    turkiyedeki vergi borcunu sildiler seni etkiler mi orayida baglarsin 106 10 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    noldu gerceklerle yuzlesmek nasıl geldi. suriyede emperyalist guc mu olmayı dusunuyordunuz nihat efendi. 90 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    a k p vekili bakanı ya da cihan padişahı oraya ayak bastı ise zamda vergide kucak kucak beraberinde gelir 77 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Nihat efendi sizin vergileriniz siliniyor muş zaten siz neyi dert ediyorsunuz ki 67 0 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Bu Nihat da doymadı gitti... 65 0 Yanıtla
  • salih çelik:
    yalan haber böyle bişi olmadığı bizzat yetkili ağızdan açıklandı bunlara inanmayın 13 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Beşli çetenin üyelerinden biri ağlamaya başlamış.kardan zarar ediyorlar. 15 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    sonuçta yeni hukumet güçlenmesi lazım dön kardeşlerimizin;) 11 0 Yanıtla
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