Nijerya'nın Bonny Limanı'ndan yola çıkan "Vivirt City" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 23 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 9 Ocak'ta Nijerya'dan ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli geminin, 23 Ocak'ta Botaş-Dörtyol Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi'ne yanaşması planlanıyor.
Liberya bayraklı gemi, 2021'de inşa edilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Nijerya'dan yola çıkan LNG gemisi 23 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi