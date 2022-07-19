Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi

19.07.2022 17:03
Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Nijerya'da hükümet, devlet tarafından işletilen Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ni (NNPC) özelleştirdi.

Afrika'nın petrol zengini ülkesi Nijerya'da hükümet, devlet tarafından işletilen Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'ni (NNPC) özelleştirdi.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, hisselerle sınırlı ticari bir petrol şirketi olan NNPC Limited'in açılışında yaptığı konuşmada, Nijerya'nın küresel enerji öncelikleri için petrol endüstrisini dönüştürmeye karar verdiklerini ifade etti.

NNPC Limited'in 200 milyondan fazla hissedarıyla ticari bir petrol şirketi olarak faaliyet göstereceğinin altını çizen Buhari, "Bu şirket artık devlet finansmanına dayanmadan ve 'Hazine Tek Hesabı' (TSA) gibi kurumsal düzenlemelerden bağımsız olarak faaliyet gösterecek." dedi.

NNPC Genel Müdürü Malam Mele Kyari ise özelleştirme kararının Nijerya'daki enerji endüstrisi ve dünya için yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.

Nijerya Senatosu, Buhari tarafından Meclis'e sunulan ve Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin ticari bir şirket haline getirilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti. 28 Eylül 2020'de Meclis'e sunulan tasarıyla ülkede petrol sektörünün özelleştirilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

Nijerya Devlet ve Petrol Kaynakları Bakanı Timipre Sylva, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, NNPC'nin özelleştirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtmişti.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, petrol ve doğal gaz rezervlerinin üretim-paylaşım rejimini değiştirmeyi planlıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Nijerya, Hükümet, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
17:05 CHP'li Engin Altay'dan AK Partilileri sinirlendirecek KYK açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun çıkışı telaşlandırdı
16:59 Ailesiyle yolda yürüyen kadın bacağından kurşunlandı! O anlar saniye saniye kamerada
16:56 Köprülü kavşak çalışması sırasında korkunç kaza! Yüksek gerilim hattına temas eden talihsiz adam alevlerin ortasında kaldı
16:40 Galatasaray son durumu KAP'a bildirdi! Mostafa Mohamed Nantes'a gidiyor
16:29 Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Galatasaray, Joao Pedro'dan neden vazgeçti?
16:16 İngiltere'de termometreler ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını gösterdi, trenler büküldü
16:08 İstanbul Sözleşmesi'ni fesheden Cumhurbaşkanlığı kararının iptal talebi Danıştay tarafından reddedildi
16:06 Rıdvan Dilmen'in Twitter paylaşımı gündem oldu: Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir
15:55 Soktuğu insanı saniyeler içinde öldüren zehirli karınca! Türkiye'de şu ana kadar görülmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 17:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya Ulusal Petrol Şirketi özelleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement