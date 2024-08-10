Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu

Nike, Türkiye\'deki internet alışverişlerini durdurdu

Dünyaca ünlü spor giyim markası Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurduğunu açıkladı. Firma karara gerekçe olarak Türkiye gümrük mevzuatında yapılan değişiklikleri gösterdi. Yapılan açıklamada ''Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız'' denildi.

10.08.2024 10:33
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Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye'de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından sipariş alımını durdurdu. Türkiye'deki gümrük mevzuatında yapılan son değişiklikler nedeniyle siparişlerini durdurduğunu belirten firma, müşterilerinden özür diledi.

"SİPARİŞLERİN SORUNSUZ ULAŞMASINI GARANTİ EDEMİYORUZ"

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine etkisinin incelendiği belirtilerek, "Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız" denildi.

İşte firmadan yapılan açıklama;

Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu

GÜMRÜK VERGİLERİ ARTTI, ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen değeri 30 euroyu (1099 TL) geçmeyen ürünlerin gümrük vergisi yüzde 18'den yüzde 30'a yükseltildi. Aynı zamanda 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi ürünler için de aynı tarifenin uygulanmasına karar verildi. Bu ürünlerin, AB dışındaki diğer ülkelerden gelmesi halinde ise alışveriş başına yüzde 60 oranında vergi tahsil edilecek. Daha önce değeri "150 euroyu geçmeyen eşya" olarak düzenlenen karar, 30 euro olarak değiştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre artırılan vergi oranları 21 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

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Son Dakika Ekonomi Nike, Türkiye'deki internet alışverişlerini durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Bhdr Zcvlkov: çokta fifi . 61 71 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: İnci, Desa, Derimod aslan gibi markalarimiz varken isabet olmuş 55 74 Yanıtla
  • Ankara null: ticaret bakanligi eserinle gurur duy ama bu baslangic :( diger markalarda cekeceklermis rezalet 50 59 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Aklınca instargamın elini güçlendirmeye çalışıyor 50 56 Yanıtla
  • İlyas Sarı: vergi cenneti ülkem 60 13 Yanıtla
  • Recep Acar: Buradaki mağazalar için iyi olmuş kira veriyorlar insan çalıştırıyorlar onların işleri çok azalmış idi 29 23 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: manyak bunlar, çok basit aslında devletin koyduğu vergiyi yükle ürünlere, yine alır bizimkiler merak etme sen ne düşünüyorsun 18 12 Yanıtla
  • Sedat: bizimkiler çakma sitesini yapmak için girişimlere başlamışlardır ?? Nike sen endişelen me ?? 14 4 Yanıtla
  • ALİ *: TÜRKIYEDE Kİ AÇ GÖZLÜ SATICILAR FİYATLARI MAKUL TUTARSA VE KALİTELİ ÜRÜN YAPILIRSA KİMSE NİKE FİRMASINDAN ÜRÜN ALMAZ AMA MAALESEF BU OLMUYOR. ERDOĞAN DA VERGİLERİ YÜKSELTEREK BU SORUNU DAHA DA KÖRÜKLEMİŞ OLUYOR 8 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör: bu kadar her duruma atarli dusunmek cok yanlis.. kendileri bilir yok cok lazimdi bizimde su var bu var gibi.. bir neden sonuc zinciri bu . bugune dek yapmadiklarini yapiyorlarsa sen bi islerine gelmeyeni yaptin demektir.. derdin bilmem kac tl daha vergi toplayayim olursa disa paramiz gitmesin de enflasyonu dizginleyelim derdiyle her durumu ver coskuyu ile davranirsak sormamiz gerekeni soramayiz.. neden bu ekonomi bu hale geldi.. tek basina iktidar ise evet, hadi savunuyorsaniz da baslansa baskan.. ee o zaman neden bu haldeyiz... baskanlik olayi bir cok devletli yapi ya da federe yapilarda onlar ustu bi isim icin var . biz zaten uniter devletken.. baskanlik sistemi hayrola marmara eyaletinin kendi kurallari yasalari , akdeniz eyaletinin kendi yasa kurallari vsvs mi var da onlarin da ustinde bi 'baskan' imiz var.. gibi gobi bir cok soruyu sormamiza engel ver coskuyu halleri ile.. 4 3 Yanıtla
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