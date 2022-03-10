Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi - Son Dakika

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehir içi dolmuş ücretleri zamlandı.

Niksar'da şehir içi dolmuş ücretlerine sürekli artan akaryakıt fiyatlarından dolayı zam yapıldığı bildirildi. Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte daha önce 4 TL olan tam ücret, 2 TL artırılarak 6 TL olurken, 2.5 TL olan öğrenci tarifesi ise 4 TL oldu. Ayrıca şehir içi taksi ücretinin de 40 TL'ye çıkarıldığı öğrenildi.

Sürekli artan akaryakıt zamlarından dolayı dolmuş ücretlerine mecburen zam yapmak durumunda kaldıklarını belirten S.S. 4 No'lu Şehir İçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ziya Yılmaz, "Akaryakıt zamları özellikle taşıma sektörünü ağır şekilde etkiledi. Ayakta kalabilmemiz için mecburen zam yapmak durumunda kaldık. Halkımıza şunu ifade etmek istiyorum, gerçekten zam yapmaktan biz de memnun değiliz. Sadece mecbur kaldığımız için böyle bir zamma gitmek durumunda kaldık, vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Lütfen bizi anlasınlar" diye konuştu. - TOKAT