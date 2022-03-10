Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi

10.03.2022 18:07
Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehir içi dolmuş ücretleri zamlandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde şehir içi dolmuş ücretleri zamlandı.

Niksar'da şehir içi dolmuş ücretlerine sürekli artan akaryakıt fiyatlarından dolayı zam yapıldığı bildirildi. Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte daha önce 4 TL olan tam ücret, 2 TL artırılarak 6 TL olurken, 2.5 TL olan öğrenci tarifesi ise 4 TL oldu. Ayrıca şehir içi taksi ücretinin de 40 TL'ye çıkarıldığı öğrenildi.

Sürekli artan akaryakıt zamlarından dolayı dolmuş ücretlerine mecburen zam yapmak durumunda kaldıklarını belirten S.S. 4 No'lu Şehir İçi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ziya Yılmaz, "Akaryakıt zamları özellikle taşıma sektörünü ağır şekilde etkiledi. Ayakta kalabilmemiz için mecburen zam yapmak durumunda kaldık. Halkımıza şunu ifade etmek istiyorum, gerçekten zam yapmaktan biz de memnun değiliz. Sadece mecbur kaldığımız için böyle bir zamma gitmek durumunda kaldık, vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Lütfen bizi anlasınlar" diye konuştu. - TOKAT

Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi
Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi

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Türk Lirası, Akaryakıt, Niksar, Tokat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niksar'da şehir içi minibüs ücretlerine zam geldi - Son Dakika


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