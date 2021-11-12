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Niksar seracılık merkezi olacak - Son Dakika

Niksar seracılık merkezi olacak

12.11.2021 14:57
Niksar seracılık merkezi olacak

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin seracılığın merkezi olacağı belirtildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen toplantıda ilçenin seracılığın merkezi olacağı belirtildi.

Niksar'da, Kırsal kalkınma tarıma dayalı ekonomik/ altyapı yatırımların hibe destekleri konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam İlhami Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Aybak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları, yatırımcı ve çiftçilerin katılımı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konu uzmanları hibe konuları ve kriterleri konulu bilgilendirme toplantısı Niksar'da yapıldı.

Niksar Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda Kaymakam İlhami Doğan çiftçilere yaptığı konuşmada ilçede devam etmekte olan ceviz, sera ve termal su çalışmaları projelerinin devam ettiğini söyledi. Açık alanda yapılan yetiştiricilikte dekar başına 1.000-2.000TL gelir elde edilirken 1 dekar kapalı alan seracılıkta 35.000 TL gelir elde edilebildiğine dikkat çekerek seracılığın Niksar için önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Doğan ayrıca, çiftçilerin modern tarım teknikleri ve mekanizasyon yöntemleri kullanarak daha yüksek verim almaları için bu hibe desteklemelerine ilgi göstermelerini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Konu uzmanları Ziraat Mühendisi Uğur Sayan ve Veteriner Hekim Hakan Altıncı tarafından A (Makine Ekpman hibeleri) B (Aile İşletmelerine Yönelik yatırımlar) tebliğ kapsamındaki hibelerin başvuru kriterleri ve evrakları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ile ilgili son başvuru tarihinin 21/01/2022'olduğu, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımların ise son başvuru tarihinin 17/12/2021 olduğu kaydedildi.

Ayrıca toplantıda İlçe müdürlüğü teknik elemanları tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Eğitim Yayım Dairesi Başkanlığının Tarım Akademisine üyelik yapılması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün'ün çiftçilere katılımlarından dolayı teşekkür etmesi ile sona erdi. - TOKAT

Niksar seracılık merkezi olacak
Niksar seracılık merkezi olacak
Niksar seracılık merkezi olacak

Hisarcık, Niksar, Tokat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Niksar seracılık merkezi olacak - Son Dakika Ekonomi


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