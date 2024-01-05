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Nilüfer Belediyesi ile Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar Odası arasında pazar yerleri protokolü imzalandı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi ile Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar Odası arasında pazar yerleri protokolü imzalandı

Nilüfer Belediyesi, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası arasında 2024 yılına kadar geçerli olacak pazar yerleri kullanım protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Nilüfer'deki sebze, meyve ve giyim pazarlarının işlevselliği artırılacak ve tüketici memnuniyeti ile pazar donatılarının kalitesi yükseltilecek. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, protokolün amacının vatandaşların alışverişini kolaylaştırmak ve esnafın işini rahat yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi ile Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar Odası arasında pazar yerleri protokolü imzalandı
05.01.2024 - 11:30,  Güncelleme: 11:32
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Nilüfer Belediyesi ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası arasında, 2024 yılını kapsayan pazar yerleri kullanım protokolü için imzalar atıldı.

Nilüfer'de kurulan 35 sebze ve meyve pazarı ile 6 giyim pazarı yerinin kullanımını içeren protokol imzalandı. 2024 yılı boyunca geçerli olacak protokole Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu imza attı. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Bilgit'in de eşlik ettiği protokol töreninde pazar yerlerinin mevcut durumu ile devam eden projelerin son durumu da ele alındı. Tüketici memnuniyeti ile birlikte ürün ve pazar donatılarının kalitesinin artırılmasının hedeflendiği protokol çerçevesinde semt pazarlarının işlevselliğinin artırılması da amaçlanıyor.

Nilüfer'de, hem vatandaşların alışverişini kolaylaştırmak hem de esnafın işini rahat yapması için, sağlıklı ve modern kapalı pazar alanları yaptıklarını söyleyen Başkan Erdem, "Bazı mahallelerimizde devam eden yeni pazar alanı projelerinin de biran önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi.

Nilüfer Belediyesi ile imzalanan protokol sonucu pazar yerlerinde yıllardır sorunsuz hizmet verdiklerini ifade eden Ahmet Refik Aksu ile Fahrettin Tüccaroğlu da sağlanan imkanlar için Başkan Turgay Erdem ve ekibine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi ile Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar Odası arasında pazar yerleri protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi ile Seyyar Pazarcılar Odası ve Yaymacılar Odası arasında pazar yerleri protokolü imzalandı - Son Dakika
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