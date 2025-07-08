Nilüfer Belediyesi'nden Örnek Tarım Uygulaması: İlk Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediyesi'nden Örnek Tarım Uygulaması: İlk Buğday Hasadı Yapıldı

Nilüfer Belediyesi\'nden Örnek Tarım Uygulaması: İlk Buğday Hasadı Yapıldı
08.07.2025 15:56  Güncelleme: 15:58
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Nilüfer Belediyesi'nin NİLKOOP iş birliği ile ekimini gerçekleştirdiği buğdayın ilk hasadı Karacaoba Mahallesi'nde yapıldı. Başkan Şadi Özdemir, köylülerin üretimden vazgeçmemesi için sürdürülebilir tarım projelerine devam edeceklerini belirtti.

Nilüfer Belediyesi'nin NİLKOOP iş birliği ile ekimini gerçekleştirdiği buğdayın ilk hasadı Karacaoba Mahallesi'nde gerçekleşti. Örnek bir uygulama gerçekleştirdiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer'in köylüsünün üretimden vazgeçmemesi için örnek uygulamalara devam edeceğiz" dedi.

İyi tarım uygulamaları ile sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği vizyonuyla; üreten çiftçileri de bilinçlendirmeyi hedefleyen Nilüfer Belediyesi, 2024 yılının sonbaharında kırsal mahallelerindeki arazilerinin bir kısmında buğday ekimi yaptı. Ardından olgunlaşan buğdayın hasadına başlandı. İlk hasadı gerçekleştirilen kırsal mahalle ise Karacaoba oldu.

Nilüfer Belediyesi ve NİLKOOP işbirliğinde burada 25 dekarlık alanda Starlord ekmeklik buğday üretildi. Hasadı başlayan ürün, Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) aracılığıyla un haline getirilecek. Hasanağa Gıda Merkezi'nde işlenen unla tarhana ve erişte gibi ürünler üretilecek. Bu ürünler daha sonra Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer satış noktalarında vatandaşlara sunulacak.

Karacaoba Mahallesi'ndeki ilk hasada Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Fikret Gizir'den ürün ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Nilüfer Belediyesi'nin iyi tarım uygulamalarını desteklemeye devam edeceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, amaçlarının üretimin dışına çıkan köylüyü yeniden üretime dahil etmek olduğunu söyledi. Tarımı yeniden canlandırmak istediklerinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, "Arzu ettiğimiz temel mesele, Nilüfer'in çiftçisinin Nilüfer'in efendisi olmasıdır. Konut ve kaçak yapılaşma baskısının arazileri elden çıkarma durumunu ortadan kaldırmak için tarımdan elde edilen gelirleri yükseltmeliyiz" diye konuştu.

Karacaoba Mahallesi'nde 25 dönümlük alandan yaklaşık 15-16 ton buğday elde edileceğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, bunun örnek bir uygulama olduğunu belirtti. Buradan makarna, keşkek gibi ürünlerin yanı sıra sağlıklı ekmeklik un üreteceklerini aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmayı arzuluyoruz. Nilüfer'in köylüsünün üretimden vazgeçmemesi için modellemelere devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi'nden Örnek Tarım Uygulaması: İlk Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika

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