Nilüfer Çevikel, Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Çevikel, Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar Ödülünü Aldı

Nilüfer Çevikel, Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar Ödülünü Aldı

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç yeteneklere desteği ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarıyla 'Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar' ödülüne layık görüldü. Çevikel, Muş'un stratejik önemine ve bölge kalkınmasına dikkati çekti.

20.11.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç yeteneklere olan desteğinin yanı sıra geçtiğimiz yıl ekibiyle başlattığı teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırım ve çalışmalarından dolayı 'Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar' ödülüne layık görüldü.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, genç yeteneklere olan desteğinin yanı sıra geçtiğimiz yıl ekibiyle başlattığı teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yatırım ve çalışmalarından dolayı "Muş Altın Lale Ödülleri" kapsamında 'Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar' ödülü ile onurlandırıldı. Bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen törende Çevikel ödülünü Muş Valisi Avni Çakır'dan aldı. Başkan Nilüfer Çevikel, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Muş'un bölgedeki stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu;

"Burası, Anadolu'ya açılan kapı ve devlet ile milletin bütünleştiği bir noktadır. Dört ilin kesişiminde yer almasıyla son derece önemli bir konuma sahip olan Muş, tarım ve hayvancılık alanlarındaki potansiyeliyle diğer yörelerden ayrışıyor. Bu bölgede kurulacak sermaye girişim fonları, ticaretin gelişmesini ve ihracatın artmasını sağlayabilir. Bizler de bu tür fonlara destek olmak ve öncü rol üstlenmek isteriz. En büyük temennimiz, bölgenin gençlerinin kendi topraklarında kalarak bu toprakları kalkındırmasıdır."

Başkan Çevikel ayrıca, Prof. Dr. Mustafa Alican'ı ziyaret ederek, bölgesel kalkınma, yatırım ve istihdam konularında iş birliğini geliştirme hedefiyle fikir alış verişinde bulundu. Rektör Danışmanı Doç Dr. Mehmet Özalper, Muş Tanıtım Platformu Başkanı Fırat Aykan ve önceki dönem Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da katıldığı görüşmede kadın girişimciliği destekleme, yenilenebilir enerji projeleri ve üniversite-sanayi iş birliği ile bölgenin ekonomik potansiyelini artırma konuları ele alındı. Başkan Çevikel burada yaptığı konuşmada DOSABSİAD'ın bu alanlarda geliştirdiği projeleri bölgeyle paylaşma ve ortaklıklar kurma yönündeki kararlılığını vurguladı. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nilüfer Çevikel, Dijitalleşme ve Teknolojiye Değer Katanlar Ödülünü Aldı - Son Dakika

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