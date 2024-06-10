Nisan Ayında İşsizlik Oranı Azaldı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalıp yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre, bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 kaydedildi.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2

İş gücü 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 18 bin kişi azalıp 35 milyon 661 bin kişi, iş gücüne katılma oranı aynı seviyede kalıp yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalıp yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2024 Nisan'da bir önceki aya göre 3,1 puan artarak yüzde 27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.