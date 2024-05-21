Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 13,4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 13,4 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Motosikletlerde yüzde 3,4 artış görülürken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,0, otobüslerde yüzde 40,7, minibüslerde yüzde 30,9, kamyonetlerde yüzde 29,1, otomobillerde yüzde 27,1, traktörlerde yüzde 26,4 ve kamyonlarda yüzde 23,2 azalma yaşandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 9,4 arttı. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 561 bin 690 oldu. Ayrıca, Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,3'ü benzin yakıtlıdır.

21.05.2024 10:22
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Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı. Nisan'da 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayın Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre, Nisan ayında 196 bin 309 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,3'ünü motosiklet, yüzde 32,9'unu otomobil, yüzde 7,1'ini kamyonet, yüzde 3,2'sini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 13,4 azaldı

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 3,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 43,0, otobüste yüzde 40,7, minibüste yüzde 30,9, kamyonette yüzde 29,1, otomobilde yüzde 27,1, traktörde yüzde 26,4 ve kamyonda yüzde 23,2 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı

Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 58,5, motosiklette yüzde 31,5, minibüste yüzde 23,8 artarken otobüste yüzde 24,0, kamyonette yüzde 21,2, kamyonda yüzde 20,5, traktörde yüzde 16,4 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690 oldu

Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,7'sini otomobil, yüzde 18,4'ünü motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında 801 bin 439 adet taşıtın devri yapıldı

Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,3'ünü otomobil, yüzde 14,9'unu kamyonet, yüzde 13,8'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Nisan döneminde 830 bin 19 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 29,6 artarak 830 bin 19 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 0,2 azalarak 8 bin 682 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 821 bin 337 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,3'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 343 bin 585 adet otomobilin yüzde 65,3'ü benzin, yüzde 13,2'si hibrit, yüzde 12,8'i dizel, yüzde 7,5'i elektrikli ve yüzde 1,2'si LPG yakıtlıdır. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 562 bin 640 adet otomobilin ise yüzde 35,1'i dizel, yüzde 32,9'u LPG, yüzde 29,3'ü benzin, yüzde 1,7'si hibrit ve yüzde 0,7'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 13,4 Azaldı - Son Dakika

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