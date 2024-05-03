(ANKARA)- Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 5,02 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

(ANKARA)- Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 5,02 arttı

(ANKARA)- Tüketici fiyatları Nisan\'da yüzde 5,02 arttı

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35 yükseldi. ENAG, Nisam ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde yüzde 5,02 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,35 olarak hesapladı.

03.05.2024 09:29
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(ANKARA)- Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre; tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,02 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 124,35 yükseldi.

ENAG, Nisam ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık aylık bazda yüzde  yüzde 5,02 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 124,35 olarak hesapladı.

Kaynak: ANKA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi (ANKARA)- Tüketici fiyatları Nisan'da yüzde 5,02 arttı - Son Dakika

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