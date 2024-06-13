Nisan Ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nisan Ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı

Türkiye'nin nisan ayında kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 2,3 artarak 180,1 milyar dolara ulaştı. Bankaların kısa vadeli dış borç stoku yükselirken, diğer sektörlerin borcu azaldı. Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 96,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, borcun yüzde 52,1'i dolar, yüzde 21,1'i avro, yüzde 11,7'si TL ve yüzde 15,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

13.06.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısa vadeli dış borç stoku, nisanda 2023 yıl sonuna kıyasla yüzde 2,3 artışla 180,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 2,3 artışla 180,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,1 artışla 74 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1 azalarak 60,6 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 22,6 artarak 15,5 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 azalarak 19,3 milyar dolara düşerken, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 1,2 yükselişle 21 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 21 artışla 18,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 54 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 96,3 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 10,9 artarak 38,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,2 yükselerek 96,3 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 2,3 artarak 97,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 1,2 düşüşle 77,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 nisan sonu itibarıyla 4,6 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 279 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 52,1'i dolar, yüzde 21,1'i avro, yüzde 11,7'si TL ve yüzde 15,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 20,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,4, Merkez Bankasının yüzde 19,6, özel sektörün ise yüzde 58 paya sahip olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Türkiye, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:09. #1.13#
SON DAKİKA: Nisan Ayında Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borcu Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement