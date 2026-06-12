Nisan'da Cari İşlemler Açık Verdi

Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 319 milyon ABD doları fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.819 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık, Eylül 2025 döneminden itibaren ilk defa düşüş göstererek Nisan ayında yaklaşık 37,0 milyar ABD dolarına geriledi. Ayrıca, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 74,8 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,8 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,2 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, Nisan ayında 3.670 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.685 milyon ABD doları ve 2.882 milyon ABD doları oldu.

Finans hesabı

2026 yılı Nisan ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,9 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 11,7 milyar ABD doları, krediler 48,2 milyar ABD doları ve ticari krediler 0,7 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 12,6 milyar ABD doları negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 15,5 milyar ABD doları oldu.

Nisan ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 447 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1.087 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 640 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 164 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Nisan ayında 4.053 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 4.267 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 382 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 492 milyon ABD doları ve 2.091 milyon ABD doları net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 111 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1.445 milyon ABD doları, 172 milyon ABD doları ve 3.345 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2.245 milyon ABD doları ve 1.790 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 4.035 milyon ABD doları net artış kaydetti. Resmi rezervlerde Nisan ayında 12.019 milyon ABD doları net artış oldu. - İSTANBUL