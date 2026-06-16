Nisan'da Ciro Endeksi Yüzde 35,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan'da Ciro Endeksi Yüzde 35,2 Arttı

16.06.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi yıllık bazda yüzde 35,2 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,2 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, nisan aylık bazda yüzde 1,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, aynı ayda yıllık bazda yüzde 35,2 yükseliş gösterdi.

Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 40,1 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 3,7 yükseliş kaydetti.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 32,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise mart ayına kıyasla yüzde 6,9 arttı.

Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azalış gösterdi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Ciro Endeksi Yüzde 35,2 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz diken üstünde El büyüklüğünde çekirge görüntülendi Bir ilimiz diken üstünde! El büyüklüğünde çekirge görüntülendi
AB’den Rusya’nın “gölge filo“sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı AB'den Rusya'nın "gölge filo"sunu işleten 54 kuruluşa yaptırım kararı
Güvercinlerle ilgilenirken 2’nci kattan düştü o anlar kamerada Güvercinlerle ilgilenirken 2'nci kattan düştü; o anlar kamerada
Beykoz’da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı Beykoz'da 47 yıllık tapu davası vatandaş lehine sonuçlandı
Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu Günlerce hamile eşinin cesediyle uyuyan katil kocanın cezası belli oldu
Leyleklerin Masalsı Buluşması Leyleklerin Masalsı Buluşması

10:34
Dünya Kupası sürerken kovuldu 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi
10:27
Yıldız Tilbe’den “Siyonist kocamı dövmeye kalktı“ iddiasına yanıt
Yıldız Tilbe'den "Siyonist kocamı dövmeye kalktı" iddiasına yanıt
10:06
Kılıçdaroğlu’ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin
09:58
Uzman çavuş dehşet saçtı Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
09:17
Beyaz et soruşturmasında İstanbul’daki marketlere ceza yağdı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
08:53
TRT’de büyük karışıklık Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
TRT'de büyük karışıklık! Spiker iki takımı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 10:55:40. #7.12#
SON DAKİKA: Nisan'da Ciro Endeksi Yüzde 35,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.