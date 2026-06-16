Nisan'da Elektrik Üretimi Yüzde 1,19 Arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,19 artarak 25 milyon 16 bin 411 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) nisan ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 46,58'i hidrolik, yüzde 11,65'i linyit, yüzde 10,66'sı rüzgar, yüzde 9,61'i doğal gaz, yüzde 9,48'i ithal kömür ve yüzde 3,95'i jeotermal santrallerinden yapıldı. Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,19 artışla 25 milyon 16 bin 411 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 6,24 artarak 23 milyon 189 bin 725 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 41,72'si sanayi, yüzde 29,55'i mesken ve yüzde 25,38'i kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Tüketimde aydınlatmanın payı yüzde 1,84, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,51 olarak kayıtlara geçti.

Tüketici sayısı ve kurulu güç arttı

Elektrikte tüketici sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,58 artarak 52 milyon 330 bin 728'e ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 0,22, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,61, aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 2,44, kamu ve özel hizmetler sektörü ve diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,55 ve tarımsal faaliyet tüketicileri sayısında yüzde 1,45 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü de bu dönemde yüzde 3,19 artarak 100 bin 545 megavat oldu.

Kurulu gücün yaklaşık yüzde 24,46'sını doğal gaz, yüzde 23,74'ünü barajlı hidrolik, yüzde 14,76'sını rüzgar, yüzde 10,40'ını ithal kömür ve yüzde 10,17'sini linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.